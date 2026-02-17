Irani nuk është pajtuar me të gjitha 'vijat e kuqe' të përcaktuara nga Trump — thotë Vance
Irani nuk ka rënë dakord me të gjitha "vijat e kuqe" të përcaktuara nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, për një zgjidhje diplomatike, tha zëvendëspresidenti JD Vance pas bisedimeve në Gjenevë.
Vance duket se tregoi se Shtetet e Bashkuara ishin ende të interesuara për diplomacinë, pasi Trump kërcënoi me forcë nëse Irani nuk bie dakord për shqetësimet kryesore duke filluar me programin e tij bërthamor.
"Në disa mënyra, shkoi mirë; ata ranë dakord të takoheshin më pas", tha Vance në një intervistë për Fox News të martën, përcjell Telegrafi.
"Por në mënyra të tjera, ishte shumë e qartë se presidenti ka vendosur disa vija të kuqe që iranianët nuk janë ende të gatshëm t'i pranojnë dhe t'i përpunojnë", ka thënë më tej Vance.
"Ne do të vazhdojmë të punojmë për këtë. Por sigurisht, presidenti rezervon të drejtën për të thënë kur mendon se diplomacia ka arritur fundin e saj", tha Vance.
"Shpresojmë të mos arrijmë në atë pikë, por nëse e bëjmë, ky do të jetë vendimi i presidentit".
Khamenei thotë se Irani mund të fundosë anijen luftarake amerikane - ndërsa bisedimet përfunduan në Gjenevë
Komentet e fundit erdhën ndërsa ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, tha se rruga drejt një marrëveshjeje me SHBA-në ka filluar pas një raundi të dytë bisedimesh bërthamore në Gjenevë të martën.
Ai theksoi se të dyja palët tani ndajnë një mirëkuptim mbi parimet kryesore pas asaj që ai e quan diskutime shumë serioze, megjithëse disa çështje mbeten të pazgjidhura.
Sipas raportimeve, të dyja palët shkëmbyen shënime mbi çështjet bërthamore përmes ndërmjetësve omanë, me pjesëmarrjen e ekspertëve në çështjet bërthamore, ligjore dhe ekonomike.
Shefi i OKB-së, Antonio Guterres, ka mirëpritur bisedimet e fundit midis dy kombeve dhe shprehu shpresën se diplomacia e vazhdueshme do të "ulë tensionet rajonale dhe do të parandalojë një krizë më të gjerë".
Raundi i parë i bisedimeve u zhvillua në Muscat në fillim të këtij muaji, më shumë se tetë muaj pasi diplomacia “u pezullua” pas sulmit të Izraelit ndaj Iranit qershorin e kaluar. /Telegrafi/