iPhone Ultra mund të jetë telefoni më i fuqishëm i Apple deri më sot
iPhone Ultra nuk do të jetë vetëm telefoni i parë i palosshëm i Apple.
Mund të jetë edhe më i shpejti.
Ndërsa pritet të përdorë të njëjtin çip A20 Pro si iPhone 18 Pro konvencional, një sistem i ri ftohjeje mund t'i japë një avantazh në performancë.
Është një sistem i ri, që synon të sjellë ftohje të përmirësuar në pajisjen e palosshme.
Raportohet se së pari ai do të shihet në iPhone Ultra, dhe më pas do të vijë në iPhone 20. /Telegrafi/
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