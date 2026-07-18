ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

iPhone Ultra nuk do të jetë vetëm telefoni i parë i palosshëm i Apple.

Mund të jetë edhe më i shpejti.

Ndërsa pritet të përdorë të njëjtin çip A20 Pro si iPhone 18 Pro konvencional, një sistem i ri ftohjeje mund t'i japë një avantazh në performancë.

Është një sistem i ri, që synon të sjellë ftohje të përmirësuar në pajisjen e palosshme.

Raportohet se së pari ai do të shihet në iPhone Ultra, dhe më pas do të vijë në iPhone 20. /Telegrafi/

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