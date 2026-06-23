Intervenime në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit në Mitrovicë – disa lagje pa ujë përkohësisht
Kompania rajonale e ujësjellesit të Mitrovices ka dalë me njoftim për konsumatorët se do të këtë intervenime në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit, ku do të ketë ndërprerje përkohësisht të ujit.
Ekipet e “KRU” Mitrovica po punojnë në këto zona në rrjetin e ujësjellësit: Rr. “Ujmani ”, Rr. “Bislim Bajgora”, Rr. “Trepça”, Rr. “Bajo Topulli”, Rr. “Dëshmorët e Kombit”, Fshati Kqiq dhe Fshatin Lushtë.
Ndërsa punimet në rrjetin e kanalizimit në këto zona: Rr. “Molla e Kuqe”, Rr. “Jeton Tërrstena”, Rr. “Evlia Qelebia”, Rr. “Mbretëresha Teuta” dhe Fshatin Trepçë.
Në rast se uji është i turbullt, KRU Mitrovica ka bërë të ditur që të lihet rubineti të rrjedhë për disa minuta, derisa uji të kthjellohet plotësisht. /Telegrafi/
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