Aksioni i Ibër-Lepencit, dy nga 11 vilat e rrëzuara dyshohet se i takojnë kryesuesit të Asamblesë në Komunën e Mitrovicës së Veriut
Aksioni i nisur sot në mëngjes për rrënimin e 11 objekteve në zonën përreth liqenit të Ujmanit po vazhdon edhe më tej. Këto objekte janë ndërtuar në pronën që i përket ndërmarrjes “Ibër-Lepenc”.
Në mesin e objekteve që po rrënohen dyshohet se janë edhe dy vila të Ivan Zaporozhacit dhe vëllait të tij Sergejit.
Ivan Zaporozhac është kryesues i Asamblesë së Komunës së Mitrovicës së Veriut dhe nënkryetar i Listës Serbe.
Aksioni po zhvillohet nga Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit, me mbështetjen e Policisë së Kosovës, pas mosrespektimit të afatit të caktuar për lirimin e objekteve dhe largimin e inventarit personal. /rtk/
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