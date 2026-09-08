Inteligjenca rumune ndalon operacionin e dyshuar rus të sabotimit
Shërbimi rumun i inteligjencës, SRI, ka njoftuar se ka parandaluar një operacion sabotimi të koordinuar nga Rusia në territorin e Rumanisë, në një rast që Bukureshti e lidh me përpjekjet e Moskës për të destabilizuar vendet evropiane që mbështesin Ukrainën.
Sipas SRI-së, një shtetas rus që jetonte në Rumani ishte vendosur nën mbikëqyrje që prej muajit shkurt, në kuadër të një hetimi të zhvilluar në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtarë.
Inteligjenca rumune pretendon se aktivitetet e tij përputheshin me një model të vërejtur edhe në raste të mëparshme të dyshuara të sabotimit rus në Evropë.
Sipas SRI-së, shtetasi rus ishte udhëzuar nga një ndërmjetës që të siguronte foto dhe video të objektivave me rëndësi strategjike dhe ushtarake në territorin rumun, transmeton Telegrafi.
Mes objektivave të fotografuara, sipas inteligjencës rumune, ishin edhe avionët e transportit ukrainas Antonov, gjatë kohës që ndodheshin në territorin e Rumanisë.
SRI nuk ka dhënë detaje të plota mbi identitetin e personit apo mbi natyrën e saktë të operacionit, por deklaroi se hetimi tregoi se aktivitetet ishin pjesë e një skeme më të gjerë.
Inteligjenca rumune pretendon gjithashtu se Rusia vazhdon të rekrutojë persona nga kategori të cenueshme të shoqërisë për të kryer aktivitete të paligjshme.
Ky pretendim vjen në një kohë kur disa vende evropiane kanë akuzuar Moskën për përfshirje në një seri incidentesh që përfshijnë sabotime, sulme kibernetike dhe fushata dezinformimi.
Qëllimi i dyshuar, sipas autoriteteve evropiane, është krijimi i pasigurisë dhe dobësimi i mbështetjes për Ukrainën.
Rumania është një prej vendeve kyçe në krahun lindor të NATO-s dhe ka një rëndësi të veçantë strategjike për shkak të pozicionit të saj pranë Ukrainës dhe Detit të Zi.
Në deklaratën e saj, SRI nuk ka paraqitur prova publike që do të mund të verifikonin në mënyrë të pavarur lidhjen e drejtpërdrejtë të operacionit me autoritetet ruse.
Rusia ka mohuar vazhdimisht përfshirjen në akte sabotimi në Evropë, ndërsa ambasada ruse në Bukuresht nuk kishte dhënë menjëherë një reagim ndaj akuzave të reja të inteligjencës rumune.
Zhvillimi i fundit tregon se lufta hibride mes Rusisë dhe vendeve evropiane po shtrihet përtej fushëbetejës në Ukrainë, me spiunazhin, sabotimin, sulmet kibernetike dhe operacionet e ndikimit që po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme në përballjen mes Moskës dhe Perëndimit.