Instagram Plus lejon që historitë tuaja të zgjasin më shumë me një tarifë mujore
Instagram ka filluar të testojë një shërbim abonimi Plus në disa tregje, ka konfirmuar Meta.
Kjo deri më tani është vërejtur në Filipine, Meksikë dhe Japoni, ku çmimi i tij është 65 PHP / 39 MXN / 319 JPY.
Këto shuma përkthehen në afërsisht 2 dollarë për Meksikën dhe Japoninë, dhe 1 dollar për Filipinet, transmeton Telegrafi.
Për këtë shumë parash, ju merrni disa veçori ekskluzive, si mundësia për të krijuar audienca të shumëfishta historish, për të marrë informacione për rishikimin e historive, për të kërkuar në listën e shikuesve të historive tuaja, për të parë paraprakisht historitë, për të zgjatur skadimin e historisë suaj me 24 orë shtesë, për të dërguar super zemra në histori dhe për të nxjerrë në pah historinë tuaj.
Atje ku po testohet, shërbimi vjen me muajin e parë falas. Nuk është e qartë se kur ose nëse testimi do të zgjerohet në vende të tjera.
Gjithashtu nuk e dihet nëse kjo do të shtrihet për të gjithë, kur mund ta bëjë këtë dhe nëse do ta mbajë të paprekur këtë veçori të saktë apo do ta ndryshojë disi. /Telegrafi/