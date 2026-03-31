Instagram ka filluar të testojë një shërbim abonimi Plus në disa tregje, ka konfirmuar Meta.

Kjo deri më tani është vërejtur në Filipine, Meksikë dhe Japoni, ku çmimi i tij është 65 PHP / 39 MXN / 319 JPY.

Këto shuma përkthehen në afërsisht 2 dollarë për Meksikën dhe Japoninë, dhe 1 dollar për Filipinet, transmeton Telegrafi.

Për këtë shumë parash, ju merrni disa veçori ekskluzive, si mundësia për të krijuar audienca të shumëfishta historish, për të marrë informacione për rishikimin e historive, për të kërkuar në listën e shikuesve të historive tuaja, për të parë paraprakisht historitë, për të zgjatur skadimin e historisë suaj me 24 orë shtesë, për të dërguar super zemra në histori dhe për të nxjerrë në pah historinë tuaj.

Atje ku po testohet, shërbimi vjen me muajin e parë falas. Nuk është e qartë se kur ose nëse testimi do të zgjerohet në vende të tjera.

Gjithashtu nuk e dihet nëse kjo do të shtrihet për të gjithë, kur mund ta bëjë këtë dhe nëse do ta mbajë të paprekur këtë veçori të saktë apo do ta ndryshojë disi. /Telegrafi/

