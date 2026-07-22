Inspektorati Komunal në Ferizaj shqipton tri gjoba ndaj ndotësve të ambientit
Komuna e Ferizajt ka njoftuar se inspektorati Komunal i Ferizajt ka vazhduar aktivitetet për mbrojtjen e ambientit dhe parandalimin e hedhjes së mbeturinave në vende të paautorizuara.
Sipas një njoftimi të Komunës së Ferizajt, pas raportimeve të pranuara nga qytetarët, Inspektorati i Mjedisit ka shqiptuar tri gjoba ndaj personave që janë identifikuar duke hedhur mbeturina jashtë hapësirave të përcaktuara.
Gjobat janë shqiptuar në tri lokacione të ndryshme: në kryqëzimin e rrugëve “12 Qershori” dhe “Enver Topalli”, në rrugën “Ismet Sopa”, si dhe në fshatin Pleshinë.
Nga Komuna e Ferizajt është bërë e ditur se inspektorët do të vazhdojnë monitorimin në terren dhe trajtimin e rasteve të ndotjes së ambientit, me qëllim ruajtjen e pastërtisë dhe respektimin e rregullave mjedisore.
“Inspektorati Komunal u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar për ruajtjen e pastërtisë dhe mbrojtjen e ambientit, duke shmangur hedhjen e mbeturinave jashtë hapësirave të destinuara për këtë qëllim”, thuhet në njoftimin e komunës.
Tutje në njoftim thuhet se, çdo shkelje e rregullave për menaxhimin e mbeturinave do të trajtohet në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe do të pasohet me masa ndëshkuese.
Komuna e Ferizajt ka apeluar te qytetarët që të bashkëpunojnë me institucionet dhe të raportojnë rastet e ndotjes së mjedisit, në mënyrë që të kontribuojnë në krijimin e një ambienti më të pastër dhe më të sigurt. /Telegrafi/