Insigne tregon prapaskenat, donte t'i bashkohet gjigantit italian: Do të luaja falas
Lorenzo Insigne është rikthyer zyrtarisht te Pescara, klubi që e lansoi në futbollin e nivelit të lartë.
Para debutimit të tij të dytë me fanellën e skuadrës nga Abruzzo, ish-kapiteni i Napolit u prezantua në një konferencë për shtyp, ku foli për rikthimin, të kaluarën dhe të ardhmen e tij.
Katërmbëdhjetë vjet pas sezonit historik që përfundoi me ngjitjen e Pescarës në Serie A, nën drejtimin e Zdenek Zemanit dhe me emra si Ciro Immobile e Marco Verratti në skuadër, Insigne është sërish pjesë e klubit adriatik. Ndërkohë, shumë gjëra kanë ndryshuar që nga ajo kohë, si për lojtarin ashtu edhe për klubin.
Pas largimit nga Napoli si lojtar i lirë dhe një eksperience jo të suksesshme në Kanada, Insigne pranoi se ka pasur kontakte për një rikthim te klubi napolitan, por marrëveshja nuk u konkretizua.
“Kisha oferta të tjera, por i premtova presidentit se në Serie B do të luaja vetëm për Pescaran. Me Napolin pati kontakt dhe u shpreha i gatshëm të luaja edhe falas, por në fund nuk ndodhi asgjë", deklaroi Insigne.
Aktualisht, Pescara po lufton për mbijetesë në Serie B dhe Insigne beson se skuadra ka mundësi të shmangë rënien nga kategoria.
“Ndihem mirë fizikisht, po stërvitem me ekipin dhe kam një program të personalizuar. Besoj në mbijetesë dhe shpresoj t’u dhurojmë tifozëve një fund sezoni pozitiv,” shtoi ai.
Gjatë konferencës, Insigne ndau edhe një moment emocional, duke zbuluar se ka biseduar së fundmi me Zdenek Zemanin, ish-trajnerin e tij, i cili u largua nga stoli i Pescarës për shkak të problemeve shëndetësore.
“Fola me Zemanin, ishte i lumtur për rikthimin tim dhe më tha ‘më bëj të kënaqem’. Për mua, ai ka qenë si një baba i dytë,” përfundoi Insigne. /Telegrafi/