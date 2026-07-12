Infeksioni Cyclospora shpërthen në SHBA, qindra raste të konfirmuara
Një shpërthim i ciklosporiazës, një infeksion i shkaktuar nga paraziti mikroskopik Cyclospora, është përhapur në më shumë se gjysmën e shteteve amerikane, duke ngritur shqetësime te autoritetet shëndetësore.
Deri tani janë raportuar qindra raste të konfirmuara dhe mijëra të tjera janë nën verifikim.
Sipas Qendrës Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), nga 1 maji deri më 9 korrik janë konfirmuar 843 raste në 31 shtete, ndërsa autoritetet po hetojnë mbi 1,500 raste të tjera të dyshuara.
Deri më tani nuk është raportuar asnjë viktimë, por 86 persona janë shtruar në spital.
Shteti më i prekur është Michigani, ku më shumë se 1,000 persona janë diagnostikuar brenda dy javësh.
Pas tij renditet New Yorku me afro 300 raste, ndërsa raste të shumta janë raportuar edhe në Illinois dhe Ohio.
Ciklosporiaza transmetohet përmes konsumimit të ushqimit ose ujit të kontaminuar me parazitin dhe nuk ka prova që përhapet nga një person te tjetri.
Simptoma kryesore është diarreja e shpeshtë, e cila mund të zgjasë për javë të tëra nëse nuk trajtohet.
Simptomat zakonisht shfaqen rreth një javë pas infektimit dhe mund të rikthehen edhe pasi duket se janë qetësuar. /Telegrafi/