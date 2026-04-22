Incident i çuditshëm te Bayerni – lojtarin e zuri gjumi gjatë një fjalimi të Kompany
Një talent i madh i Bayern Munich raportohet se ka bërë një gafë jashtëzakonisht të çuditshme.
Sipas Sport Bild, i riu Wisdom Mike ka rënë në gjumë gjatë një mbledhjeje të mëngjesit të ekipit, të drejtuar nga trajneri Vincent Kompany. Incidenti thuhet se ka ndodhur verën e kaluar.
Sipas raportimit, 17-vjeçari kishte dalë një natë më parë në Mynih me një lojtar tjetër, i cili që atëherë është huazuar, dhe nuk ishte kthyer në kampus deri vonë natën. Mike thuhet se është përballur me akuzat dhe nuk i ka mohuar ato.
Megjithatë, Kompany e trajtoi sulmuesin e ri relativisht me butësi. Në vend që ta qortonte publikisht, trajneri belg zgjodhi një bisedë private për ta adresuar çështjen.
Sport Bild raporton se Bayerni e ndëshkoi 17-vjeçarin me një ndalim njëjavor nga dhoma e tij në kampus. Gjatë asaj periudhe, ai ka paguar vetë për hotelin.
Babai i lojtarit u thirr gjithashtu në një takim dhe çështja tani konsiderohet e mbyllur; Mike është rikthyer normalisht në grup.
Te kampionët rekord të Gjermanisë, Mike ka luajtur kryesisht me U19. Në 11 ndeshje të kampionatit në këtë nivel, ai ka kontribuar me tri gola dhe tri asistime, ndërsa ka zhvilluar edhe një paraqitje me ekipin rezervë në Regionalliga (niveli i katërt), ku ka shënuar një gol.
Mundësitë me ekipin e parë kanë qenë të pakta, me 17-vjeçarin që ka marrë vetëm minuta të limituara.
Para se një dëmtim në ije ta linte jashtë, Kompany e përfshiu atë në katër ndeshje të Bundesligës. Goli i tij i parë me ekipin e parë ende mbetet për t’u realizuar./Telegrafi/