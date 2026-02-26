Identifikohen mbetjet mortore të tre të zhdukurve gjatë luftës, rivarrosen të premten
Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur bën të ditur se mbetjet mortore (eshtrat) e tre viktimave të luftës Bali Pajazit Gashi, Fadil Shaban Elezaj dhe Masar Ymer Dushi, të cilët ishin në Listën e Personave të Zhdukur dhe u identifikuan së fundmi përmes analizës shkencore të ADN-së, do të rivarrosen të premten, më 27 shkurt 2026, në Klinë, sipas kërkesës së familjarëve.
Komisioni njofton se mbetjet e tyre mortore janë zhvarrosur nga varreza masive në Bishtazhin.
Ceremonia e rivarrimit organizohet nga Komuna e Klinës, me përkrahjen e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur.
Agjenda e ceremonisë:
11:30 - 12:30 Homazhe në Shtëpinë e Kulturës "Jehona e Dukagjinit", Klinë ;
13:00 - Akademi Përkujtimore në Shtëpinë e Kulturës "Jehona e Dukagjinit" ;
14:00 - Rivarrimi në Varrezat e Dëshmorëve, Kodra e Kuqe - Zajm, Klinë.
Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur u shpreh ngushëllime familjeve dhe riafirmon përkushtimin për vazhdimin e përpjekjeve në zbardhjen e fatit dhe vendndodhjes së të gjithë personave të zhdukur me forcë gjatë luftës në Kosovë. /Telegrafi/