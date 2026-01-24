ID.4 drejt transformimit, Volkswagen përgatit ID.Tiguan
Volkswagen i dha SUV-it të tij elektrik një ridizajnim elegant.
Ai do të ketë gjithashtu një emër të ri që mund ta njihni.
ID.4 doli në shitje në vitin 2021 si SUV-i i parë plotësisht elektrik i Volkswagen dhe automjeti i parë elektrik i dedikuar në familjen “ID”.
Pasi problemet e prodhimit në SHBA penguan shitjet në vitin 2024, ID.4 u rikthye vitin e kaluar, duke u renditur si automjeti elektrik i 10-të më i shitur në SHBA.
Në Evropë, ID.4 ishte automjeti elektrik më i shitur i VW, duke e ndihmuar prodhuesin gjerman të veturave të tejkalonte shitjet e Teslës për herë të parë që nga viti 2022.
Sipas Automotive News , Volkswagen shiti 274,417 automjete elektrike në Evropë vitin e kaluar, 56% më shumë se në vitin 2024.
ID.4 (80,123) ishte automjeti elektrik i pestë më i shitur në Evropë vitin e kaluar, i ndjekur nga ID.3 (78,667) në vendin e gjashtë dhe ID.7 (76,368) në vendin e shtatë.
Me sa duket, Volkswagen nuk ka plane për të ngadalësuar.
Volkswagen ID.4 i rimodeluar u pa së fundmi me atë që duket të jetë një riparim i plotë.
Imazhet e reja zbulojnë se Volkswagen po e afron ID.4 me automjetet e saj elektrike të gjeneratës së ardhshme, si ID.Cross SUV dhe ID.Polo.
Mund të shihen disa ndryshime që e bëjnë atë më të afërt me Tiguan – madje pritet të quhet ID.Tiguan.
Shefi i dizajnit të Volkswagen, Andreas Mindt, tha se dizajni i ri i markës bazohet në tre gurthemele: stabilitetin, pëlqyeshmërinë dhe atë që ai e quan "salca sekrete", e cila do të shfaqet në çdo model të ardhshëm.
ID.Tiguan pritet të debutojë zyrtarisht deri në fund të vitit 2026, me shitjet që do të fillojnë në Evropë diku këtë vit.
SHBA-ja do të pasojë menjëherë pas kësaj.
Sipas raportit, ID.Tiguan do të zëvendësojë ID.4 aktual në fabrikën e Volkswagen në Emden të Gjermanisë. Prodhimi është planifikuar të zgjasë deri në vitin 2031. /Telegrafi/