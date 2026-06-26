“Ich bin ein Berliner”, 63 vjet nga fjalimi i famshëm i Kennedyt
Para 63 vitesh, presidenti amerikan John F. Kennedy mbajti fjalimin e famshëm “Ich bin ein Berliner”, Jam qytetar i Berlinit, duke shprehur mbështetjen e SHBA-së për Gjermaninë Demokratike Perëndimore gjatë Luftës së Ftohtë.
Fjalimi i 26 qershorit ishte vlerësuar gjerësisht si fjalimi më i njohur i Luftës së Ftohtë dhe fjalimi më i famshëm antikomunist.
Kennedy synonte të nënvizonte mbështetjen e SHBA-së për Gjermaninë Perëndimore 22 muaj pasi Gjermania Lindore e pushtuar nga Sovjetikët ngriti Murin e Berlinit për të parandaluar emigrimin masiv në Perëndim.
Presidenti amerikan gjatë fjalës së tij u shpreh edhe në gjermanisht.
“Ka disa që thonë se komunizmi është e ardhmja. Le të vijnë të shohin Berlinin!. Sot në botën e lirë, thënia më krenare është ‘Jam qytetar i Berlinit, Ich bin ein Berliner’”, tha ndër të tjera Kennedy. /Telegrafi/