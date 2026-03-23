I plagosuri në Prishtinë zyrtar i IPK-së, rasti nuk lidhet me detyrën
Incidenti me armë zjarri që ndodhi sonte rreth orës 21:00 në rrugën “B” në Prishtinë ka lënë të plagosur një zyrtar të Inspektoratit Policor të Kosovës (IPK).
Lajmin e ka konfirmuar IPK, duke bërë të ditur se rasti nuk ndërlidhet me detyrën zyrtare të të plagosurit.
“IPK ju konfirmon se në incidentin e raportuar sot rreth orës 21:00 në rrugën ‘B’ në Prishtinë është plagosur një zyrtar i IPK-së. Incidenti nuk ndërlidhet me detyrën zyrtare. Aktualisht Policia dhe Prokuroria kanë filluar një hetim për zbardhjen e rastit, ndërkohë që janë në kërkim të personit të dyshuar i cili tashmë është identifikuar”, thuhet në njoftimin e IPK-së.
I plagosuri fillimisht është dërguar në Qendrën Emergjente në QKUK, ku sipas drejtorit të Klinikës Emergjente, Naser Syla, gjendja e tij është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Pas ekzaminimeve, ai pritet të transferohet në Klinikën e Ortopedisë./Telegrafi/