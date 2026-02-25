Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një i mitur është lënduar rëndë pasi është sulmuar me thikë.

Rasti ka ndodhur të martën në rrugën “Hajrullah Zymi” në Fushë Kosovë.

“Viktima mashkull kosovar- i mitur, ka raportuar se është sulmuar me mjet të mprehtë –thikë nga i dyshuari mashkull kosovar- i mitur”, thuhet në raport.

Viktima ka pranuar tretman mjekësor.

Nuk raportohet për të arrestuar, ndërkaq lidhur me rastin është njoftuar prokurori. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme