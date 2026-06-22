I kanosi me vrasje katër zyrtarë policorë në Pejë, arrestohet i dyshuari
Një person është arrestuar për shkak se i kishte kanosur verbalisht me vrasje katër zyrtarë policorë derisa kanë qenë në kryerje të detyrës zyrtare dhe brenda në stacion policor në një zyrë e ka dëmtuar një kompjuter.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të dielën rreth orës 13:30, në Pejë.
Tutje bëhet e ditur se i dyshuari me vendim të prokurorit pas intervistimit është dërguar në mbajtje.
“Pejë / 21.06.2026 – 13:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar për shkak se i kishte kanosur verbalisht me vrasje katër zyrtarë policorë derisa kanë qenë në kryerje të detyrës zyrtare dhe brenda në stacion policor në një zyrë e ka dëmtuar një kompjuter. I dyshuari me vendim të prokurorit pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/