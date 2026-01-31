I dënuar për dhunim, i burgosuri gjendet i vdekur në Burgun e Sigurisë së Lartë në Dyz
Shërbimi Korrektues i Kosovës dhe Departamenti Shëndetësor i Burgjeve kanë njoftuar se sonte rreth orës 22:00, në Burgun e Sigurisë së Lartë, një i burgosur me inicialet E.G. është gjetur pa shenja jete në dhomën e tij.
Sipas njoftimit zyrtar, stafi korrektues, ekipi mjekësor i institucionit dhe emergjenca e qytetit kanë reaguar menjëherë, mirëpo pavarësisht përpjekjeve, nuk është arritur që i burgosuri të rikthehet në jetë.
I ndjeri ishte duke vuajtur dënim për dy vepra penale të dhunimit. Ai ishte pranuar në institucion më 15 gusht 2024, ndërsa lirimi i tij ishte paraparë në vitin 2048.
Për rastin janë njoftuar Policia e Kosovës dhe prokurori kompetent, ndërsa SHKK dhe DSHB kanë iniciuar procedura hetimore dhe administrative për sqarimin e plotë të rrethanave.