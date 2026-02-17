Ngritja e zërit mund të aktivizojë reagimin “lufto ose ik” dhe të dëmtojë lidhjen me pronarin

Për shumicën e pronarëve, qeni është si anëtar i familjes. Por, si çdo krijesë tjetër, edhe ata bëjnë ndonjëherë “prapësi” që na shtyn të ngrisim zërin. Çfarë ndodh realisht me qenin kur ne fillojmë t’i bërtasim?

Trajneri i qenve Alan Peiro shpjegon se nëse qeni është i shqetësuar ose i eksituar, ndëshkimi apo britma nuk janë zgjidhje efektive. Ai rekomandon që sjellja të ridrejtohet me qetësi. Për shembull, në vend që ta qortoni sepse kërcen, kërkojini të ulet dhe shpërblejeni kur e bën këtë. Sipas tij, kjo e ndihmon qenin të kuptojë çfarë pritet prej tij, pa krijuar frikë apo tension.

Çfarë ndodh kur ngrini tonin e zërit?

Ndien hutim

Sipas ekspertëve të sjelljes së kafshëve, qentë reagojnë më shumë ndaj tonit dhe intensitetit të zërit sesa ndaj vetë fjalëve. Siç raporton American Kennel Club (AKC), ngritja e zërit shpesh krijon më shumë konfuzion sesa kuptim.

Përjeton frikë ose stres

Një ton shumë i lartë mund të perceptohet si kërcënim. Organizata RSPCA thekson se britmat mund të aktivizojnë reagimin “lufto ose ik” tek qentë, duke rritur nivelin e kortizolit – hormonit të stresit.

Mund të zhvillojë ankth kronik

Studime të publikuara në revista të sjelljes veterinare tregojnë se përdorimi i metodave ndëshkuese lidhet me rritje të stresit dhe ankthit afatgjatë tek qentë. Siç shkruan ScienceDaily, qentë e trajnuar me metoda të ashpra tregojnë më shumë shenja stresi krahasuar me ata të trajnuar me metoda pozitive.

Dëmtohet lidhja me pronarin

Britmat e shpeshta mund të minojnë besimin. Qeni mund të bëhet më i tërhequr ose më pak i gatshëm për ndërveprim. Ekspertët e American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB) theksojnë se ndëshkimi verbal mund të dobësojë marrëdhënien pronar–kafshë.

Nuk mëson sjelljen e duhur

Të bërtiturit nuk i mëson qenit çfarë duhet të bëjë; thjesht ndalon përkohësisht një sjellje pa ofruar alternativë. Trajnerët profesionistë theksojnë se pa një udhëzim pozitiv, qeni mbetet i pasigurt për pritshmëritë, transmeton Telegrafi.

Çfarë funksionon më mirë?

Ekspertët rekomandojnë përforcimin pozitiv, lavdërime, shpërblime dhe udhëzim të qetë. Sipas American Kennel Club, kjo metodë:

  • rrit besimin
  • zvogëlon sjelljet problematike
  • përmirëson komunikimin
  • forcon lidhjen emocionale

Trajnimi i bazuar në shpërblim jo vetëm që ndihmon qenin të mësojë më shpejt, por kontribuon edhe në mirëqenien e tij emocionale.

Përfundim

Të bërtiturit mund të duket si reagim i natyrshëm në moment frustrimi, por për qenin është burim stresi dhe konfuzioni. Qasja e qetë, konsistente dhe e bazuar në përforcim pozitiv është më efektive dhe ndërton një marrëdhënie më të shëndetshme me mikun tuaj me katër këmbë. /Telegrafi/

