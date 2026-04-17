Ky moment kërkon reagim të menjëhershëm
Qeni humb papritur vetëdijen? Si të reagoni në rast të sinkopës
Të fikëtit te qentë mund të zgjasë vetëm pak sekonda, por shpesh sinjalizon probleme me zemrën, frymëmarrjen ose çrregullime të tjera që kërkojnë kontroll veterinar
Humbja e papritur e vetëdijes te qeni është një nga pamjet më shqetësuese për çdo pronar. Qeni që papritur bie, humb ekuilibrin dhe nuk reagon, lë përshtypjen e një problemi serioz shëndetësor, edhe kur rikuperohet shpejt. Pikërisht këtu qëndron rreziku: sinkopa, pra të fikëtit, shpesh zgjat pak, por zakonisht tregon një çrregullim më të thellë në organizëm. Bëhet fjalë për gjendje që ndodh kur truri për pak çaste mbetet pa oksigjen të mjaftueshëm për shkak të uljes së qarkullimit të gjakut.
Në bazë të sinkopës më së shpeshti qëndron një problem me zemrën. Kur ritmi i zemrës bëhet i parregullt, shumë i ngadalshëm ose shumë i shpejtë, bie efikasiteti i pompimit të gjakut. Në ato çaste truri nuk merr oksigjen të mjaftueshëm dhe ndodh humbja e vetëdijes. Ky proces zakonisht zgjat pak, sepse qarkullimi rikthehet shpejt, por edhe disa sekonda mjaftojnë që qeni të humbë kontrollin mbi trupin.
Sinkopës shpesh i paraprijnë shenja të lehta që nuk vërehen gjithmonë. Qeni mund të duket më i dobët se zakonisht, të lëvizë më ngadalë, të lëkundet ose të ndalet si të humbte ekuilibrin. Te disa qen shfaqen kollë, frymëmarrje e shpejtë ose lodhje e papritur pas emocionit apo aktivitetit fizik. Këto sinjale kalimtare mund të jenë paralajmërimi i parë se po ndodh diçka serioze.
Vetë episodi ka një rrjedhë tipike: fillimisht qeni humb stabilitetin, pastaj bie dhe humb për pak kohë vetëdijen. Ndryshe nga sulmi epileptik, trupi zakonisht nuk ka spazma të zgjatura, ndërsa rikuperimi vjen shpejt dhe pa çorientim të gjatë. Qeni çohet, kthehet në sjelljen normale dhe shpesh duket sikur nuk ka ndodhur asgjë, gjë që e vështirëson njohjen e problemit, transmeton Telegrafi.
Edhe pse shkaqet kardiake janë më të shpeshtat, sinkopa mund të ndodhë edhe nga çrregullime të tjera. Problemet respiratore që pengojnë furnizimin me oksigjen, çrregullimet metabolike ose rënia e menjëhershme e tensionit mund të japin të njëjtin rezultat. Ndonjëherë nxitës janë emocionet, stresi, lodhja intensive apo edhe një kollë e fortë te qentë me predispozitë.
Në momentin kur qeni humb vetëdijen, më e rëndësishmja është të veprohet me qetësi. Duhet vendosur në një vend të sigurt, pa rrezik lëndimi, dhe të kontrollohet nëse merr frymë normalisht. Koka preferohet të mbahet në pozicion natyral që rrugët e frymëmarrjes të mbeten të hapura. Në shumicën e rasteve, qeni rikuperohet brenda pak sekondash, por kjo nuk do të thotë se problemi duhet neglizhuar.
Vëmendje e veçantë kërkohet nëse episodi zgjat më shumë, përsëritet ose shoqërohet me frymëmarrje të vështirësuar, dobësi të theksuar apo ndryshim të ngjyrës së mukozave. Në këto raste nevojitet vlerësim urgjent veterinar. Edhe kur qeni rikuperohet shpejt, rekomandohet kontrolli, sepse sinkopa nuk është sëmundje më vete, por simptomë e një problemi bazë. Diagnostika zakonisht përfshin kontrollin e zemrës, EKG, analiza gjaku dhe ekzaminime të tjera sipas dyshimit.
Kur shihet në tërësi, sinkopa te qentë nuk është incident kalimtar që mund të injorohet. Ajo është sinjal i qartë se ekuilibri i organizmit është prishur, shpesh në nivel të funksioneve jetike. Prandaj, edhe kur zgjat pak dhe kalon pa pasoja, çdo episod i tillë kërkon vëmendje dhe reagim në kohë. /Telegrafi/