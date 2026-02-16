I akuzuari për sulmin në Bondi Beach paraqitet në gjykatë për herë të parë
I akuzuari për sulmin në Bondi Beach, Naveed Akram, doli para gjykatës për herë të parë sot, dy muaj pasi ai dhe babai i tij dyshohet se kryen të shtënat masive më të këqija në Australi në pothuajse 30 vjet.
24-vjeçari u paraqit në një gjykatë të Sidneit për rreth pesë minuta nëpërmjet lidhjes video nga burgu.
Ai përballet me 59 akuza në lidhje me të shtënat në Bondi Beach, duke përfshirë 15 akuza për vrasje dhe një për kryerjen e një sulmi terrorist, shkruan BBC.
Naveed dhe babai i tij, Sajid, dyshohet se sulmuan një aktivitet të Hanukkah në plazhin e famshëm më 14 dhjetor, duke vrarë 15 persona dhe duke plagosur më shumë se 40 të tjerë.
Sajid, 50 vjeç, u qëllua për vdekje nga policia në vendngjarje, ndërsa Naveed u plagos rëndë dhe më vonë u transferua nga spitali në burg.
E hëna ishte hera e parë që Akram u pa në ekran dhe foli që nga arrestimi i tij.
Ai do të paraqitet përsëri në gjykatë në prill. /Telegrafi/