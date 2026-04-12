Hyundai lanson dy koncepte të reja të Ioniq
Hyundai ka shitur automjete elektrike në Shtetet e Bashkuara dhe në pjesën më të madhe të botës nën emrin Ioniq për disa vite tani.
Modelet paraqesin dizajne të dallueshme që janë të gjitha të lidhura përmes elementëve të ndriçimit të pikselëve karakteristikë të markës, por Kina po merr diçka krejtësisht të ndryshme kur mbërrijnë makinat e para të markës Ioniq.
Hyundai ka zbuluar dy koncepte të reja, Venus dhe Earth, që paraprijnë dizajnin e markës Ioniq në Kinë, transmeton Telegrafi.
Venus është një limuzinë elegante, ndërsa Earth është një SUV i trashë, dhe ajo që i lidh këto dy automjete janë siluetat e tyre me një kthesë të vetme.
Ndërsa dy automjetet janë mjaft unike, brendësia e tyre duken si ato të çdo automjeti tjetër elektrik modern.
Limuzina ka një ekran jashtëzakonisht të gjerë të panelit, një kabinë të fokusuar te shoferi dhe zero butona. Ka gjithashtu thekse krom-ari dhe ndriçim të shtresuar për atmosferën.
SUV duket mjaft i ngjashëm, por ekrani qendror është më i vogël, dhe mund të shohim se ulëset e pasme rrotullohen, të cilat kanë ulëse "përqafuese ajri" me "module ajri të butë". Ndriçimi i atmosferës në Tokë imiton hijet e pemëve.
Hyundai nuk dha asnjë detaj të sistemit të fuqisë, duke i quajtur dy konceptet një "barometër" për gjuhën e ardhshme të dizajnit të Ioniq në treg. Një aspekt i koncepteve që do të hyjnë në prodhim janë emrat.
Prodhuesi i automjeteve tha se do t'i emërtojë modelet e ardhshme të Ioniq sipas "planetëve" për të krijuar një "univers" modelesh, por neve na duket më shumë si një sistem diellor.
Hyundai i zbuloi automjetet përpara panairit të automobilave në Pekin të Kinës më 24 prill. /Telegrafi/