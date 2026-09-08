Hungaria dëbon 10 diplomatë rusë – Rusia thotë se do të ketë përgjigje
Hungaria urdhëroi 10 anëtarë të misionit diplomatik të Rusisë të largoheshin nga vendi për shkak të aktiviteteve të konsideruara të papranueshme për diplomatët, tha qeveria të martën, dhe Rusia tha se planifikonte të përgjigjej.
Ambasadori rus u informua se "sipas vlerësimit të autoriteteve hungareze, 10 anëtarë të misionit rus ishin përfshirë në aktivitete në Hungari që janë të papranueshme për diplomatët sipas Konventës së Vjenës", tha Ministrja e Jashtme Anita Orbán, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kjo është një referencë për një traktat ndërkombëtar që rregullon sjelljen e diplomatëve.
Ministrja e Jashtme, e cila nuk ka ndonjë lidhje me ish-kryeministrin Viktor Orbán, nuk specifikoi aktivitetet e dyshuara dhe as nuk tha se sa kohë personeli rus duhej të largohej nga Hungaria, por theksoi se vendi i saj kërkon të mbajë kontakte diplomatike me Moskën.
"Ky vendim mbron sigurinë dhe sovranitetin e Hungarisë", shkroi Orbán në një deklaratë. "Nuk nënkupton ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Rusinë. Hungaria synon të vazhdojë dialogun e nevojshëm, bazuar në respektin e ndërsjellë dhe respektimin e rregullave".
Në anën tjetër, Ministria e Jashtme ruse, në komentet për agjencinë shtetërore të lajmeve RIA Novosti, u zotua të ofrojë "një përgjigje të përshtatshme" ndaj dëbimeve.
Megjithatë, nuk dha detaje të mëtejshme.
Vendimi i Hungarisë vjen nën drejtimin e Kryeministrit Peter Magyar, i cili mori detyrën në fillim të këtij viti duke premtuar t'i japë fund politikave pro-ruse të vendit. /Telegrafi/