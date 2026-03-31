Hoxha: Regjistër digjital për ndotësit e ajrit
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Muhamet Hoxha, në brifingun e sotëm me gazetarët njoftoi për përgatitjet për krijimin e platformës digjitale – Regjistri i ndotësve, si një mekanizëm kyç për rritjen e transparencës dhe përgjegjësisë.
Sipas Hoxhës, përmes mbledhjes sistematike dhe publikimit të të dhënave për emisionet, mbeturinat dhe përdorimin e burimeve, regjistri do të sigurojë informacione të besueshme dhe të krahasueshme, duke krijuar një presion konstruktiv për respektimin e standardeve.
Hoxha njoftoi gjithashtu se përgatitjet për Ligjin e ri për kontroll të emisioneve industriale, i cili pritet të hyjë në fuqi në vitin 2027, po zhvillohen paralelisht me forcimin e kontrolleve dhe kapaciteteve të laboratorit shtetëror.
Në këtë drejtim, u paralajmërua një debat publik për lejen e re të USJE-së, ndërsa tashmë po organizohen takime me operatorët që kanë leje të integruar A, për përshtatje më të shpejtë me rregullat e reja.
Në brifingun me mediat u theksua gjithashtu se aktivitetet për vendosjen e qendrave rajonale për menaxhimin e mbeturinave po vazhdojnë sipas dinamikës së planifikuar. Për më tepër, aktualisht po punohet për një zgjidhje sistematike dhe afatgjatë për deponinë në Jegunovcë, përmes analizës së masave më të përshtatshme dhe sigurimit të mbështetjes financiare.