Hoxha: Muajin e ardhshëm do të organizohet debat publik për Ligjin e ri për mbrojtjen e natyrës
Me rastin e 21 Marsit, Ditës Botërore të Pyjeve, Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Muamet Hoxha, bëri të ditur se gjatë muajit të ardhshëm do të hapet diskutimi publik për një ligj të ri që ka për qëllim mbrojtjen e natyrës.
Ky ligj pritet të sjellë përmirësime të rëndësishme në ruajtjen e ekosistemeve, duke i kushtuar vëmendje të veçantë mbrojtjes së pyjeve.
Nga Ministria u bë thirrje që institucionet, ekspertët dhe organizatat e shoqërisë civile të angazhohen në këtë proces konsultimi.
Përfshirja e gjerë shihet si thelbësore për krijimin e një ligji funksional dhe gjithëpërfshirës, i cili do të adresojë në mënyrë efektive sfidat aktuale të mjedisit dhe do të ndikojë pozitivisht në të ardhmen.
