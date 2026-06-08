Rriten harxhimet për jetesë për 4.8%, ushqimi dhe transporti godasin më së shumti buxhetin e qytetarëve
Kostoja e jetesës në maj të këtij viti, krahasuar me majin e vitit të kaluar, shënoi një rritje prej 4.8%, dhe çmimet u rritën pak me 5.6%.
Inflacioni i matur përmes indeksit të kostos së jetesës në maj krahasuar me prillin e këtij viti ishte 0.6%.
Në maj 2026, krahasuar me prillin 2026, një rritje e kostos së jetesës u regjistrua në grupet e mëposhtme: Transporti me 1.6%, Veshje dhe këpucë, Ushqim dhe pije joalkoolike me 1.0%, Rekreacion, sport dhe kulturë me 0.9%, Informacion dhe komunikim me 0.7%, Restorante dhe shërbime akomodimi me 0.5%, Kujdes shëndetësor, Strehim, ujë, energji elektrike, gaz dhe lëndë të tjera djegëse me 0.1%.
Në maj 2026, krahasuar me prillin 2026, një rënie e kostos së jetesës u regjistrua në grupet Kujdes personal, mbrojtje sociale dhe mallra dhe shërbime të ndryshme me 0.4% dhe Pajisje shtëpiake, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje e rregullt shtëpiake me 0.1%.
Kostoja e jetesës në grupet Shërbime arsimore, Sigurime dhe shërbime financiare dhe Pije alkoolike, duhan dhe narkotikë mbeti në të njëjtin nivel si në muajin e kaluar.
Çmimet me pakicë në maj të këtij viti krahasuar me prillin u rritën me 0.8%.