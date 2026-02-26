Hoxha dhe Kasami diskutuan për investimet që Ministria e Mjedisit Jetësor po realizon në Tetovë
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Muamet Hoxha, sot zhvilloi një takim pune me kryetarin e Tetovës, Bilall Kasami.
Siç informojnë nga MMJPH-ja në fokus të bisedimeve ishin investimet që Ministria po realizon në Tetovë, përfshirë rindërtimin e tubacionit kryesor nga Kodra e Diellit deri në qytet, zgjerimin e rrjetit primar në vendbanimin “Jashtëvardarit” dhe ndërtimin e kolektorëve për kanalizim atmosferik në Falishe dhe Dardani, projekte që janë në faza të ndryshme të realizimit.
Gjatë takimit u diskutuan edhe projektet e financuara nga Banka Evropiane e Investimeve dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, duke përfshirë fazën e dytë të rindërtimit të ujësjellësit dhe ndërtimin e Stacionit të Transferimit të mbetjeve në Tetovë.
Pjesë e aktiviteteve investuese janë edhe projektet në kuadër të instrumentit IPA, ku pritet nënshkrimi i kontratave për ndërtimin e stacionit për trajtimin e ujërave të zeza dhe zgjerimin e rrjetit të kanalizimit.
Bashkëbiseduesit u zotuan për bashkëpunim të ngushtë institucional për realizim efikas të projekteve dhe përmirësim të qëndrueshëm të kushteve të jetesës për qytetarët e Tetovës.