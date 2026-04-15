Hoteli i famshëm botëror Burj Al Arab në Dubai do të mbyllet për 18 muaj
Burj Al Arab ka qenë prej kohësh një pjesë ikonike e horizontit të Dubait.
Por tani, hoteli ultra-luksoz do të mbyllet për herë të parë në më shumë se një çerek shekulli për një projekt restaurimi 18-mujor.
Hoteli me 198 suita, i cili është në pronësi të zinxhirit të hoteleve Jumeirah me seli në Dubai, është i njohur për luksin e tij, me 86,500 kristale Swarovski të fiksuara me dorë, mbi 30 lloje mermeri Statuario dhe rreth 1,790 metra katrorë fletë ari 24 karatësh të përdorura në ambientet e tij të brendshme.
Arkitekti Tristan Auer është ngarkuar me punimet e restaurimit, të cilat do të "shohin dekorin e tij të brendshëm dallues të përmirësuar me të njëjtën vëmendje ndaj detajeve si ruajtja e një vepre arti".
Duke punuar më parë me prona të tilla si Hôtel de Crillon dhe Les Bains Douches në Paris, Auer ka fituar shumë çmime dhe madje është emëruar Dizajneri i Vitit nga Maison&Objet në vitin 2017.
Lajmi vjen pasi hoteli u godit nga mbeturinat nga përgjimi i një droni iranian më 1 mars.
Sipas Zyrës së Medias në Dubai, incidenti "shkaktoi një zjarr të kufizuar në fasadën e jashtme".
"Jumeirah Burj Al Arab është shumë më tepër sesa një pikë referimi arkitekturore; është një simbol i ambicies, mjeshtërisë dhe përsosmërisë së qëndrueshme", tha CEO i Jumeirah, Thomas B. Meier.
"Gjatë 27 viteve të fundit, kjo pronë e jashtëzakonshme u ka shërbyer mysafirëve me të njëjtin pasion dhe standarde të klasit botëror që e dallojnë atë nga çdo hotel tjetër në botë”.
"Ky program restaurimi shënon një kapitull të ri në historinë e Jumeirah Burj Al Arab, një kapitull që do të ruajë me kujdes trashëgiminë e asaj që aktualisht është prona e vetme në koleksionin tonë të kufizuar të Jumeirah me adresa ikonike të monumenteve të përcaktuara nga dallimi dhe prestigji i dizajnit". /Telegrafi/