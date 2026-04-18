Hezbollahu paraqet 5 kushte për paqe pas armëpushimit me Izraelin
Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut ka renditur atë që ai mendon se duhet të ndodhë pas armëpushimit Izrael-Liban.
Në një deklaratë të ndarë, Naim Qassem dha pesë kushte që donte të shihte si pjesë të një marrëveshjeje paqeje me Izraelin:
Një ndërprerje të përhershme të agresionit në të gjithë Libanin - nga ajri, toka dhe deti;
Tërheqje të forcave izraelite nga territoret e pushtuara deri në kufij;
Lirimin e të burgosurve;
Kthimin e banorëve në fshatrat dhe qytetet e tyre deri në kufi;
Rindërtim me mbështetje arabe dhe ndërkombëtare dhe përgjegjësi kombëtare.
Ai shtoi se Hezbollahu, grupi militant i mbështetur nga Irani me bazë në Liban, ishte "plotësisht i hapur për nivelin më të lartë të bashkëpunimit" me autoritetet libaneze dhe ishte i përqendruar në "kthimin e një faqeje të re". /Telegrafi/