Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut ka renditur atë që ai mendon se duhet të ndodhë pas armëpushimit Izrael-Liban.

Në një deklaratë të ndarë, Naim Qassem dha pesë kushte që donte të shihte si pjesë të një marrëveshjeje paqeje me Izraelin:

Një ndërprerje të përhershme të agresionit në të gjithë Libanin - nga ajri, toka dhe deti;

Tërheqje të forcave izraelite nga territoret e pushtuara deri në kufij;

Lirimin e të burgosurve;

Kthimin e banorëve në fshatrat dhe qytetet e tyre deri në kufi;

Rindërtim me mbështetje arabe dhe ndërkombëtare dhe përgjegjësi kombëtare.

Ai shtoi se Hezbollahu, grupi militant i mbështetur nga Irani me bazë në Liban, ishte "plotësisht i hapur për nivelin më të lartë të bashkëpunimit" me autoritetet libaneze dhe ishte i përqendruar në "kthimin e një faqeje të re". /Telegrafi/

