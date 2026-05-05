Hezbollahu lëshon “dronë shpërthyes” dhe raketa drejt trupave izraelite
Ushtria izraelite ka bërë të ditur se Hezbollahu ka kryer disa sulme ushtarake ndaj forcave të saj në jug të Libanit dhe në veri të Izraelit më herët gjatë ditës së sotme.
Sipas IDF-së, është bërë një përpjekje e pasuksesshme për të lëshuar një raketë tokë-ajër drejt një aeroplani të Forcave Ajrore izraelite, pa raportime për dëme apo të lënduar.
Sirenat u dëgjuan në qytetin Misgav Am në veri të Izraelit pas një “depërtimi të një mjeti ajror armiqësor”, ndërsa detajet e incidentit janë ende duke u shqyrtuar, shkruan skynews.
Grupi i armatosur i mbështetur nga Irani, i vendosur në Liban, gjithashtu lëshoi disa dronë shpërthyes dhe një raketë kundër-tank drejt ushtarëve të IDF-së në jug të Libanit, ndërsa disa mjete shpërthyese u aktivizuan pranë trupave izraelite. Nuk raportohet për të lënduar.
Për kontekst: Izraeli ka mbajtur një prani ushtarake në jug të Libanit gjatë armëpushimit fillestar të zgjatur dhe gjatë armëpushimit aktual të zgjatur prej tre javësh.
IDF më herët ka publikuar një hartë që, sipas saj, tregon vijën e përparme mbrojtëse në vend, në përpjekje për të ruajtur një "zonë tampon" rreth veriut të Izraelit.