Hezbollahu i drejtohet BBC-së: Ne kurrë nuk do të çarmatosemi
Udhëheqësi i lartë i Hezbollahut, Wafiq Safa, i ka thënë BBC-së se grupi nuk do të çarmatoset "kurrë", disa orë para se të fillonte një armëpushim 10-ditor midis Libanit dhe Izraelit.
Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka deklaruar se çarmatosja e Hezbollahut është një kërkesë themelore në bisedimet e mëtejshme me qeverinë libaneze.
I pyetur për çarmatimin, Safa tha: "Jo deri në një armëpushim të mirëfilltë, një armëpushim të vërtetë. Jo deri në tërheqjen e Izraelit. Para kthimit të të burgosurve, para kthimit të personave të zhvendosur dhe para rindërtimit. Deri atëherë, nuk është e mundur të flitet për armët e Hezbollahut".
Intervista, në një ndërtesë banimi në Bejrut, ofron një pamje të rrallë të koordinimit midis Hezbollahut dhe mbështetësit të tij kryesor rajonal, Iranit.
“Hezbollahu dhe Irani janë dy shpirtra në një trup”, tha Safa.
“Nuk mund të ketë Hezbollah pa Iranin dhe nuk ka Iran pa Hezbollahun”, vazhdoi ai, duke e përshkruar marrëdhënien si “fetare, ligjore dhe ideologjike”.
Ndryshe, Hezbollahu, një grup politik dhe ushtarak, kundërshton të drejtën e Izraelit për të ekzistuar dhe konsiderohet një organizatë terroriste nga SHBA-ja, Mbretëria e Bashkuar, Izraeli dhe shumë vende të tjera.
Grupi iu bashkua konfliktit të fundit duke qëlluar raketa në Izrael në fillim të marsit, duke thënë se po hakmerrej për vrasjen e udhëheqësit suprem të Iranit dhe sulmet pothuajse të përditshme izraelite në Liban që nga lufta e tyre e fundit në nëntor 2024.
Izraeli u përgjigj me sulme ajrore intensive dhe një tjetër pushtim tokësor të Libanit jugor, duke thënë se fushata e tij do të vazhdonte derisa Hezbollahu të çarmatosej.
I pyetur nëse Hezbollahu po i jepte përparësi interesave të njerëzve në Liban apo Iran, Safa tha: "Sigurisht, Hezbollahu po i shikon interesat libaneze".
Ai argumentoi se mbështetja iraniane, përfshirë presionin për një armëpushim, e kishte ndihmuar Libanin në konfliktin aktual.
Por shumë libanezë - përfshirë njerëz me të cilët BBC ka folur gjatë raportimeve të fundit - thonë se duan që grupi të çarmatoset dhe e fajësojnë atë për tërheqjen e vendit në konflikt.
Dhe me Hezbollahun që refuzon të çarmatoset dhe këmbëngul në kushte tjera, dhe me Izraelin që vazhdon të mbajë kërkesat e tij të sigurisë, çdo armëpushim mund të jetë vetëm një pauzë në një konflikt shumë më të gjatë.