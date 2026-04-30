Henry flet për gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve: Të martën ishim në hënë, të mërkurën u kthyem në tokë
Legjenda franceze Thierry Henry krahasoi ndeshjet e para të gjysmëfinaleve të Ligës së Kampionëve.
Të martën, kampionët aktualë të Evropës, PSG dhe Bayern, luajtën në Paris, dhe ndeshja përfundoi 5:4.
Në ndeshjen e mbrëmshme midis Atletico Madrid dhe Arsenal, rezultati ishte 1:1, dhe Henry dha analizën e tij për CBS Sports, dhe ishte shumë grafike.
"Të martën, ishim në hënë me ndeshjen PSG-Bayern. Një ditë më vonë, u kthyem në Tokë me Atleticon dhe Arsenalin", tha 48-vjeçari Henry.
Henry theksoi se nuk ka një stil të vetëm të duhur loje në futboll. "Në ndeshjen PSG-Bayern pamë futboll total, dhe sot pamë futboll. Ka thjesht mënyra të ndryshme për të arritur te goli", shpjegoi ai.
Ai komentoi gjithashtu strategjitë e ekipeve në Madrid. Ai theksoi se për Arsenalin, "të luash jashtë fushe është një strategji e modës së vjetër" dhe shtoi: "Ne gjithashtu e dimë se çfarë përfaqëson Atletico."
Ju kujtojmë se ndeshjet e kthimit të gjysmëfinaleve do të luhen javën e ardhshme, kur do të dimë se kush do të luajë në finalen e madhe më 30 maj në Budapest./Telegrafi/