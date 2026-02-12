Haxhiu kryetare Kuvendi, 5 ministre në Qeveri - përfshirja e grave në institucione
Pas zgjedhjeve të mbajtura më 28 dhjetor 2025, dje (11 shkurt) është formuar Qeveria e re e Kosovës dhe është konstituuar legjislatura e 10-të e Kuvendit të Kosovës.
Kryeministër i vendit është rizgjedhur Albin Kurti, ndërsa në krye të Kuvendit është zgjedhur Albulena Haxhiu, duke shënuar një rol të rëndësishëm për gratë në drejtimin e institucioneve të vendit.
Në kuadër të kabinetit qeveritar, nga gjithsej 19 ministri, 5 gra mbajnë pozita kyçe:
Donika Gërvalla – Zëvendëskryeministre e dytë dhe Ministre e Drejtësisë
Saranda Bogujevci – Ministre e Kulturës dhe Turizmit
Fitore Pacolli – Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Mimoza Kusari – Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit
Artane Rizvanolli – Ministre e Ekonomisë
Këto emërime tregojnë se, megjithëse pjesëmarrja e grave në kabinet është ende më e vogël se e burrave, ato mbajnë pozita kyçe në fusha strategjike që lidhen me drejtësinë, ekonominë, kulturën, mjedisin dhe inovacionin.
Në Kuvendin e ri, përveç kryetares Albulena Haxhiu, nënkryetare janë zgjedhur gjithashtu dy gra: Vlora Çitaku e PDK-së është zgjedhur nënkryetare e gjithashtu dhe Emilija Rexhepi nga komuniteti boshnjak
Kjo vë në dukje se përfshirja e grave në pozita të larta vendimmarrëse është një hap i rëndësishëm, por pjesëmarrja e përgjithshme mbetet ende e kufizuar krahasuar me burrat.
Ekspertët dhe aktivistët për barazi gjinore në vazhdimësi kanë bërë thirrje që përfaqësimi i grave duhet të rritet për të siguruar politika më gjithëpërfshirëse dhe për të avancuar barazinë gjinore në institucionet e Kosovës.
Qeveria dhe Kuvendi pritet të fillojnë punën me ligjet dhe reformat prioritare në fusha të tilla si ekonomia, arsimi, shëndetësia etj, andaj roli i grave në institucione do të vazhdoj të monitorohet si indikator i përparimit drejt përfaqësimit të barabartë gjinor. /Telegrafi/