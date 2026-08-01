Harrojini ilaçet! Metoda e thjeshtë që ndalon të përzierat gjatë udhëtimit
Mjekja zbulon se frymëmarrja e kontrolluar dhe zgjedhja e vendit të duhur në mjetin e transportit mund të lehtësojnë simptomat dhe ta bëjnë udhëtimin më të rehatshëm
Për shumë njerëz, pushimet nisin me një ndjesi të pakëndshme për shkak të të përzierave gjatë udhëtimit. Mjekja Punam Krishan ka ndarë një metodë të thjeshtë që mund të lehtësojë simptomat pa përdorimin e ilaçeve, si dhe ka shpjeguar se cilat janë vendet më të përshtatshme për t'u ulur në makinë, autobus, tren, avion apo anije për të zvogëluar rrezikun e kësaj gjendjeje.
Ndërsa disa mezi presin të nisen për pushime, të tjerë ndiejnë të përziera që në mendimin e një udhëtimi të gjatë. Nëse kjo ju ndodh shpesh, nuk jeni të vetmit.
Të përzierat gjatë udhëtimit janë një problem i zakonshëm që shfaqet gjatë lëvizjes me automjet, autobus, tren, avion ose anije.
Kjo ndodh kur truri merr sinjale kontradiktore për lëvizjen e trupit. Për shembull, sytë regjistrojnë se jeni ulur pa lëvizur, ndërsa veshi i brendshëm, i cili kontrollon ekuilibrin, ndien çdo kthesë, frenim apo lëkundje. Këto sinjale të ndryshme mund të shkaktojnë të përziera, marramendje, djersë të ftohta dhe ndjesi të përgjithshme parehatie.
Mjekja Punam Krishan, e cila foli për këtë temë në emisionin Morning Live të BBC-së, shpjegon se disa persona janë natyrshëm më të prirur ndaj kësaj gjendjeje.
Ajo shfaqet më shpesh te fëmijët, sistemi i ekuilibrit të të cilëve është ende në zhvillim, por edhe gjatë shtatzënisë ose menstruacioneve.
Sipas saj, frymëmarrja e ngadaltë dhe e thellë është një nga mënyrat më efektive për të lehtësuar simptomat. Kjo teknikë ndihmon në ngadalësimin e ritmit të zemrës, ul tensionin dhe qetëson reagimin e organizmit ndaj stresit, duke zbutur ndjesinë e të përzierave. Ajo mund të ndihmojë edhe personat që ndihen të shqetësuar ose ankthiozë gjatë udhëtimit, transmeton Telegrafi.
Ku është më mirë të uleni?
Edhe zgjedhja e vendit ku uleni ka rëndësi.
- Në makinë, zgjidhni sediljen e përparme pranë shoferit.
- Në autobus, preferoni një vend pranë dritares në pjesën e përparme.
- Në tren, uluni në drejtimin e lëvizjes.
- Në avion, zgjidhni një vend pranë krahëve.
- Në anije, qëndroni në pjesën qendrore, ku lëkundjet ndihen më pak.
Mjekja këshillon gjithashtu të shmangni vaktet e rënda para udhëtimit, pasi ato mund të përkeqësojnë simptomat. Po ashtu, përdorimi i zgjatur i telefonit, tabletit apo pajisjeve të tjera elektronike gjatë udhëtimit mund të shtojë të përzierat, ndaj është më mirë ta mbani shikimin të drejtuar nga rruga ose horizonti.
Përveç frymëmarrjes së kontrolluar, disa persona mund të përfitojnë edhe nga produktet me xhenxhefil, byzylykët e akupresurës ose ilaçet kundër të përzierave. Kombinimi i këtyre metodave, së bashku me zgjedhjen e vendit të duhur, mund ta bëjë udhëtimin dukshëm më të rehatshëm. /Telegrafi/