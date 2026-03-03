Haradinaj: Deputetë të LVV-së më kanë premtuar votën për president, çudi pse Kurti s’e propozoi Osmanin
Ish-kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se një numër “i respektuar, jo i vogël” i deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje (VV) i kanë premtuar votën në rast se ai do të ishte kandidat për president të vendit.
Në një intervistë në emisionin Pressing, Haradinaj tha se këto premtime i janë dhënë drejtpërdrejt, madje edhe në prani të kolegëve të deputetëve.
“Një numër i respektuar, jo i vogël edhe i deputetëve të VV-së më kanë thënë ‘nëse je në garë, e ke votën time’, e kanë thënë edhe në takime në prani të kolegëve të vetë”, deklaroi Haradinaj.
Ai shtoi se deputetët në fjalë “janë gjallë dhe munden me u deklaru edhe vetë”.
Haradinaj foli edhe për çështjen e kandidaturës për president, duke thënë se i duket politikisht e habitshme që kryeministri Albin Kurti nuk e ka propozuar Vjosa Osmani për një mandat tjetër.
“Jam i çuditur që Albin Kurti nuk e ka propozuar Vjosa Osmanin, sepse edhe e arritura e LVV-së është kontribut edhe e Vjosa Osmanit. Ka qenë garë e përbashkët, është bukur e habitshme moskandidimi i saj”, tha Haradinaj.
Sipas tij, mospropozimi i Osmanit nga ana e Kurtit nënkupton një anashkalim politik të saj, pavarësisht rolit që ajo ka pasur në fitoren zgjedhore të përbashkët.