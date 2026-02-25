Hapet konkursi për ushtarë të rinj në FSK, aplikimet nga 2 marsi
Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se së shpejti do të hapet konkursi për rekrutimin e ushtarëve të rinj në Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK).
Sipas njoftimit zyrtar, të drejtë aplikimi kanë të rinjtë e moshës 18 deri në 25 vjeç. Afati për dorëzimin e aplikimeve do të jetë nga 2 deri më 27 mars.
Të interesuarit mund të marrin informacione shtesë për kriteret, procedurat dhe dokumentacionin e nevojshëm përmes faqes zyrtare të Ministria e Mbrojtjes, ndërsa aplikimi do të bëhet online përmes platformës së rekrutimit të FSK-së.
Autoritetet u kanë bërë thirrje të rinjve që plotësojnë kushtet të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e strukturave të sigurisë së vendit./Telegrafi/.
Top Lajme
Jobs
Deals