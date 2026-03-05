Hamza: Prekazi u bë altar i lirisë, ndërsa familja Jashari simbol i qëndresës së një populli
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka thënë se Epopeja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës përfaqëson një nga momentet më të rëndësishme të historisë së Kosovës dhe simbolizon sakrificën e familjes Jashari për lirinë e vendit.
Në seancën solemne të Epopesë së UÇK-së, Hamza tha se janë mbledhur jo vetëm për të kujtuar një ngjarje historike, por për të nderuar një moment që, sipas tij, i dha drejtim historisë së Kosovës.
“Sot jemi mbledhur në këtë sallë jo vetëm për të kujtuar një ngjarje historike, por për të nderuar një moment që i dha historisë sonë Epopejën e UÇK-së dhe rënien heroike të familjes Jashari në Prekaz”, ka deklaruar Hamza.
Ai theksoi se më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 një familje shqiptare vendosi të qëndrojë në pragun e shtëpisë së saj përballë një ushtrie të tërë pushtuese.
“Sidoqoftë, ato tri ditë nuk janë vetëm një betejë në kalendarin e historisë sonë. Ato janë një mësim i përhershëm për vetë kuptimin e lirisë, sepse ka momente kur historia nuk shkruhet nga numrat, nga fuqia ushtarake apo nga kalkulimet politike, por nga vendimet morale të njerëzve që refuzojnë të nënshtrohen”, u shpreh Hamza.
Sipas tij, pikërisht në ato tri ditë të marsit historia mori një formë tjetër.
“Prekazi nuk ishte vetëm një fshat, ai u bë një altar i lirisë, ndërsa familja Jashari u bë simbol i qëndresës së një populli të tërë”, theksoi ai.
Hamza shtoi se ngjarjet e marsit 1998 duhet të kujtohen në tërësinë e tyre, duke rikujtuar se forcat serbe kishin ndërmarrë disa herë sulme ndaj familjes Jashari para se të ndodhte rrethimi i fundit.
“Brenda pak viteve forcat serbe kishin sulmuar tri herë këtë familje. Dy herët e para u zmbrapsën, sepse në atë kullë nuk qëndronte thjesht një familje, por një vullnet i pathyeshëm për çlirim. Herën e tretë, në mars të vitit 1998, regjimi serb vendosi të përdorte gjithë makinerinë ushtarake”, tha ai.
Sipas Hamzës, rrethimi i Prekazit zgjati tri ditë dhe u shndërrua në simbol të rezistencës.
“Tri ditë rezistencë dhe heroizëm. Tri ditë kur burra, gra dhe fëmijë luftuan për lirinë e Kosovës”, ka deklaruar Hamza.
Hamza po ashtu tha se : “Adem Jashari kishte thënë ‘Vetëm nje vdekje e kemi në këtë jetë dhe një fjalë të mirë në grykë të pushkës’. Në këto pak fjalë përmblidhet e tërë filozofia e asaj që ndodhi në ato tri ditë", tha ndër të tjera Hamza. /Telegrafi/