Hamza para deputetëve: PDK do të jetë gardiane e Kushtetutës, drejtësisë në Hagë dhe e interesit shtetëror
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, sot në Kuvendin e Republikës së Kosovës, para se të votohet Qeveria e re, theksoi se legjislatura e dhjetë fillon punën në një moment të rëndësishëm për vendin, kur qytetarët presin stabilitet politik, zhvillim ekonomik dhe institucione me integritet të lartë profesional.
Hamza vlerësoi se kjo përbërje e re parlamentare është rezultat i vullnetit qytetar dhe një dëshmi e rrugës së vështirë të shtetndërtimit, duke theksuar se nderi i drejtimit të institucioneve buron nga sakrifica e shumë gjeneratave dhe nga lufta çlirimtare e popullit të Kosovës.
Ai theksoi se përgjegjësia e kësaj legjislature duhet të përkthehet në veprime konkrete: respektim të plotë të Kushtetutës, forcim të sundimit të ligjit, politika të përgjegjshme ekonomike, mbështetje për sektorin privat, rritje të mirëqenies sociale dhe rikthim të besimit me aleatët ndërkombëtarë.
Kryetari i PDK-së tutje tha se partia që ai drejton do të jetë gardiane e Kushtetutës dhe do t’i rezistojë çdo tendence që cenon germën dhe frymën e saj, duke kujtuar se në vitet e fundit janë miratuar ligje të shumta që më pas janë shpallur jokushtetuese.
Në fjalën e tij, Hamza bëri thirrje për unitet institucional dhe politik lidhur me procesin gjyqësor në Hagë, duke kërkuar qasje dinjitoze, të matur dhe unifikuese ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Kryetari Hamza njoftoi se në seancën e parë të punës së Kuvendit, PDK do të procedojë për votim rezolutën e hartuar nga ekspertët e pavarur, tashmë të dorëzuar në Kuvend, me të cilën kërkohet gjykim i drejtë, i paanshëm dhe profesional, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe në respektim të plotë të të drejtave të njeriut.
Ai theksoi se shtetet financuese dhe mbështetëse të Dhomave të Specializuara duhet të sigurojnë që gjykata të operojë në përputhje me ligjet dhe Kushtetutën e Kosovës, si dhe të marrin përgjegjësi në rast të shkeljes së këtyre standardeve.
Hamza konfirmoi se PDK do të mbështesë çdo iniciativë që është në interes të qytetarëve dhe të shtetit, por do të mbrojë pa kompromis interesin publik, rrugëtimin euroatlantik të Kosovës dhe aleancën strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët ndërkombëtarë.
“Përkrahja për konsensus nuk është shenjë dobësie, por përgjegjësi shtetërore. Ne do të japim kontributin tonë për marrëveshje në të mirë të Kosovës, por pa bërë kompromis me interesin shtetëror”, u shpreh kryetari Hamza.
Sipas tij, Partia Demokratike e Kosovës mbetet e përkushtuar për unitet institucional, zhvillim ekonomik dhe mbrojtje të dinjitetit të shtetit të Kosovës. /Telegrafi/