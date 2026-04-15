Guvernatori i BQK-së takon zyrtarë të Thesarit amerikan, flasin për luftën kundër pastrimit të parave dhe zhvillimin e tregut të kapitalit
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), Ahmet Ismaili, së bashku me delegacionin e tij, në kuadër të pjesëmarrjes në Takimet Pranverore 2026 të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Bankës Botërore (BB), është pritur në Zyrën e Asistencës Teknike të Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara.
Në takim, delegacioni i BQK-së u prit nga drejtorët Ed Roche dhe Rachel Irmen, përgjegjës për zhvillimin e tregut të kapitalit dhe fushat PPP/LPPFT, së bashku me bashkëpunëtorë.
Sipas njoftimit, takimi riafirmoi partneritetin ndërmjet BQK-së dhe Departamentit të Thesarit të SHBA-së, si në kuadër të projektit aktual, ashtu edhe në mundësinë e zgjerimit të bashkëpunimit në fusha me rëndësi strategjike.
Në fokus të diskutimeve ishin lufta kundër pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe financimit të përhapjes (PP/FT/FP), si dhe zhvillimi i infrastrukturës për tregun e kapitalit, përfshirë mbështetjen për punën fillestare dhe kornizat e nevojshme operacionale.
Guvernatori Ismaili shprehu mirënjohje për, siç u tha, mbështetjen e vazhdueshme të Thesarit të SHBA-së ndaj BQK-së, duke vlerësuar rolin e tij në fuqizimin e funksioneve kryesore dhe ngritjen e kapaciteteve të institucionit.
Delegacioni i BQK-së i informoi gjithashtu zyrtarët amerikanë për zhvillimet kryesore në avancimin e kornizës ligjore dhe masat e marra për forcimin e integritetit të sistemit financiar.
Nga ana e tyre, drejtuesit e Zyrës së Asistencës Teknike të Thesarit amerikan konfirmuan gatishmërinë për zgjerim të bashkëpunimit në kuadër të një programi të ri të asistencës teknike në fushën kundër PP/FT/FP, si dhe për të eksploruar një projekt të mundshëm për avancimin e infrastrukturës teknike për zhvillimin e tregut të kapitalit.
BQK thekson se mbetet e përkushtuar për promovimin e një sektori financiar të fortë, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm, në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.