Guri: E mirëpres kallëzimin penal të Faton Pecit për kinse fushatë të orkestruar kundër tij
Pas deklaratës së ish ministritë të Bujqësisë, Faton Pecit i cili tha se shumë shpejt do t’i drejtohet organeve të drejtësisë me një kallëzim penal kundër kallximit të rrejshëm penal siç e quajti ai “ish deputetit me vota të vjedhura të mërgatës, Paris guri”, reagoi ky i fundit.
Guri përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka thënë se e mirëpret edhe kallëzimin penal të tij ndaj tij për kinse fushatë të orkestruar kundër tij.
Ai po ashtu tha se shpreson që ky intervistim të mos mbetet me kaq, por të vazhdohet deri në dënimin e merituar për të dhe për të gjithë ata që i kanë futur duart në buxhetin e shtetit.
“E përshëndes veprimin e Prokurorisë së Kosovës për intervistimin e Ministrit të Bujqësisë, Faton Peci, pas kallëzimit penal që ia kemi bërë për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe keqpërdorim të buxhetit të shtetit. Shpresoj që ky intervistim të mos mbetet me kaq, por të vazhdohet deri në dënimin e merituar për të dhe për të gjithë ata që i kanë futur duart në buxhetin e shtetit”, ka shkruar Guri.
“I vetmi orkestrim në atë rast ka qenë orkestrimi i tij për të shpërndarë paratë e buxhetit te familjarët e eksponentëve të VV-së. Sa i përket vjedhjes së votave, vetëm një rikujtim për Pecin: Taulant Kelmendi – 918 vota të vjedhura, Arbër Rexhaj – 623 vota të vjedhura, Rea Krasniqi – 540 vota të vjedhura, Albin Kurti – 485 vota të vjedhura, Dafina Elshani – 433 vota të vjedhura, Paris Guri – 564 vota të hequra deri më tash. Mezi po e pres ftesën e Prokurorisë dhe përballjen me ty në gjykatë. S’ka me u ndale asnjëherë duke i denoncu të gjitha hajnitë që i keni bër”, ka shkruar Guri. /Telegrafi/