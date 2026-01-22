Guardiola: Man City duhet të kthehet
Pep Guardiola ka zbuluar problemet e Manchester Cityt pas humbjes 3-1 ndaj Bodo/Glimt në Ligën e Kampionëve.
Trajneri spanjoll pret që skuadra e tij të rikthehet te rezultatet pozitive dhe dominimi, pas një gjysmë sezoni me luhatje të mëdha dhe pa bindje.
"Duhet të kthehemi - rezultatet që nga viti 2025 nuk janë të mira, për sa i përket Ligës Premier dhe dhe tani këtu [në Bodo]", ka thënë fillimisht Guardiola.
“Por ne shkojmë përpara, Ëolves dhe pastaj Galatasaray. Kemi ndjesinë se gjithçka po shkon keq, detajet, por duhet të përpiqemi ta ndryshojmë këtë”.
"Nuk kam asnjë dyshim për këtë garë, asgjë nuk merret si e mirëqenë, kjo është e sigurt”.
"United na mundi dhe ishte më i mirë. Tani [Bodo] kishte vrull. Por skuadra ishte aty dhe ne krijuam - në tranzicion ata janë vërtet të mirë", përfundoi trajneri i Cityt. /Telegrafi/