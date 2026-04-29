Grupi i dytë më i madh në Parlamentin Evropian kërkon pezullimin e marrëveshjes së partneritetit me Izraelin
Grupi i dytë më i madh politik në Parlamentin Evropian ka protestuar duke bërë thirrje për pezullimin e marrëveshjes së partneritetit të Bashkimit Evropian (BE) me Izraelin.
Të mbledhur brenda ndërtesës së Parlamentit Evropian në Bruksel, ligjvënësit e Aleancës Progresive të Socialistëve dhe Demokratëve (S&D) mbanin pankarta me mbishkrimin “Pezulloni tani Marrëveshjen e Asociimit BE-Izrael”, duke kërkuar veprime më të forta nga institucionet e BE-së lidhur me zhvillimet në Lindjen e Mesme.
Në një deklaratë që shoqëroi protestën, grupi tha se Këshilli Evropian “duhet të pezullojë marrëveshjen e asociimit BE-Izrael”.
Grupi ndau gjithashtu një fotografi nga protesta në platformën e mediave sociale X, duke bërë thirrje për masa të tjera.
“Sanksione të menjëhershme ndaj kolonëve të dhunshëm në Bregun Perëndimor. Krijimi i një shteti palestinez duhet të jetë prioritet i palëkundur i BE-së, duke filluar me rindërtimin e Gazës. Izraeli duhet të ndalojë operacionet ushtarake në Liban”, thuhej në përshkrimin e fotografisë.
Marrëveshja e Asociimit BE-Izrael, në fuqi që nga viti 2000, përcakton kornizën për dialogun politik, tregtinë dhe bashkëpunimin mes BE-së dhe Izraelit.
Çështje si lufta në Gaza dhe marrjet e dhunshme dhe të paligjshme të tokave në Bregun Perëndimor kanë bërë që shumë në bllokun evropian të vënë në pikëpyetje pse Izraeli duhet të përfitojë trajtim preferencial. /AA/