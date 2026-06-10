Trazira anti-migracion në Irlandën e Veriut
Në Irlandën e Veriut kanë shpërthyer trazira të lidhura me kundërshtimin ndaj migracionit, duke krijuar një situatë të tensionuar në disa komunitete lokale.
Sipas raportimeve nga terreni, protestat fillimisht kanë nisur si tubime të organizuara kundër politikave të migracionit dhe pranisë së azilkërkuesve në disa zona, por më pas janë përshkallëzuar në përplasje të dhunshme.
Turma të ndryshme kanë dalë në rrugë, ku janë regjistruar incidente të shumta, përfshirë përballje me forcat e rendit, dëmtime të pronës dhe situata kaotike në disa lagje.
Dëshmitarë lokalë raportojnë se atmosfera është bërë veçanërisht e tensionuar në orët e mbrëmjes, kur grupe të vogla protestuesish janë përfshirë në akte vandalizmi dhe konfrontime, duke e vështirësuar kontrollin e situatës nga policia. Forcat e rendit janë detyruar të ndërhyjnë për të shpërndarë turmat dhe për të rivendosur rendin publik.
Autoritetet lokale dhe shërbimet e sigurisë kanë bërë thirrje të përsëritura për qetësi, duke u kërkuar qytetarëve të shmangin përshkallëzimin e mëtejshëm të dhunës dhe të respektojnë ligjin. Ndërkohë, janë shtuar patrullimet në zonat më të prekura për të parandaluar incidente të reja.
Hetimet për incidentet janë duke vazhduar, ndërsa autoritetet po analizojnë edhe rolin e mundshëm të grupeve të organizuara dhe përhapjes së dezinformatave në rrjetet sociale, të cilat dyshohet se kanë ndikuar në rritjen e tensioneve.
Situata mbetet nën monitorim të vazhdueshëm, ndërsa zyrtarët paralajmërojnë se çdo akt dhune do të trajtohet me masa të rrepta ligjore. /Telegrafi/