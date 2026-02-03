Inati rrugor në Lyon shfaqet në video – një grua dhe vajza e saj përballen me agresionin e papritur.

Një moment i tensionuar në rrugët e Lyon, Francë, është kapur në video dhe po shqetëson përdoruesit e rrjetit.

Një burrë u zemërua dhe reagoi me dhunë pasi një grua franceze i bëri borinë, pasi ai e kishte parakaluar në mënyrë të rrezikshme duke ndryshuar korsinë.

Makina e gruas u dëmtua nga veprimet e tij agresive, siç duket qartë edhe në video.

Fatmirësisht, gruaja po udhëtonte vetëm me vajzën e saj 7-vjeçare, e cila ndodhej në makinë gjatë incidentit, gjë që e bën situatën edhe më shqetësuese.

Ky episod tregon rrezikun real të sjelljeve të dhunshme në trafik dhe nënvizon rëndësinë e qetësisë dhe kujdesit në rrugë. /Telegrafi/

EvropaNga BotaBotë