Gruaja dhe vajza 7-vjeçare përballen me dhunën e papritur - pamje dramatike nga rrugët e Francës
Inati rrugor në Lyon shfaqet në video – një grua dhe vajza e saj përballen me agresionin e papritur.
Një moment i tensionuar në rrugët e Lyon, Francë, është kapur në video dhe po shqetëson përdoruesit e rrjetit.
Një burrë u zemërua dhe reagoi me dhunë pasi një grua franceze i bëri borinë, pasi ai e kishte parakaluar në mënyrë të rrezikshme duke ndryshuar korsinë.
Makina e gruas u dëmtua nga veprimet e tij agresive, siç duket qartë edhe në video.
Fatmirësisht, gruaja po udhëtonte vetëm me vajzën e saj 7-vjeçare, e cila ndodhej në makinë gjatë incidentit, gjë që e bën situatën edhe më shqetësuese.
Ky episod tregon rrezikun real të sjelljeve të dhunshme në trafik dhe nënvizon rëndësinë e qetësisë dhe kujdesit në rrugë. /Telegrafi/
