Grenlanda goditet nga ndërprerjet e energjisë elektrike dhe erërat e forta pas zbutjes së tensioneve në SHBA
Kryeqyteti i Grenlandës, Nuuk, është përballur me një ndërprerje të gjerë të energjisë elektrike pasi erërat e forta shkaktuan një problem në transmetim, tha ndërmarrja shtetërore e shërbimeve, ndërsa ishulli Arktik përballet me pasojat e krizës së nxitur nga planet territoriale të presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump.
Rreth orës 22:30 të së shtunës, përdoruesit e mediave sociale filluan të raportonin një ndërprerje të papritur që ndodhi në të njëjtën kohë, raportoi gazeta e Grenlandës, Sermitsiaq.
Kompania e shërbimeve postoi në Facebook se erërat e forta në hidrocentralin kryesor të Buksefjordit kishin shkaktuar "një gabim në linjën e transmetimit", dhe se ata po punonin për të rivendosur energjinë me një impiant emergjence.
Furnizimet me ujë u prekën gjithashtu në disa zona, raportoi Sermitsiaq, si dhe lidhja me internetin, transmeton Telegrafi.
Energjia elektrike iu rikthye 75 përqind të popullsisë së qytetit prej rreth 20,000 banorësh deri në orën 3:30 të mëngjesit të së dielës, tha kompania e shërbimeve në një përditësim, duke u bërë thirrje njerëzve të jenë konservatorë në përdorimin e pajisjeve elektrike, ndërsa kompania vazhdonte të rifillonte punën.
Ndërprerja erdhi menjëherë pasi qeveria publikoi një broshurë me detaje rreth përgatitjes për fatkeqësi që i inkurajonte banorët e Grenlandës të ruanin ujë të pijshëm, ushqim, ilaçe, veshje të ngrohta dhe pajisje alternative komunikimi të mjaftueshme për të paktën pesë ditë.
Qeveria theksoi se udhëzimet nuk ishin një shprehje se një krizë ishte e afërt. Por Grenlanda, një territor gjysmë-autonom danez, është vënë në qendër të vëmendjes gjeopolitike për javë të tëra mes kërcënimeve në rritje të presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump për të pushtuar ishullin.
Trump duket se u tërhoq pjesërisht në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës, duke pretenduar se kishte përjashtuar marrjen e Grenlandës me forcë.
Ai dhe Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte kishin rënë dakord për një kornizë "afatgjatë" për një marrëveshje të ardhshme që përfshin Grenlandën dhe rajonin e Arktikut, tha presidenti.
Kryeministri i Grenlandës, Jens-Frederik Nielsen, tha se pjesa më e madhe e marrëveshjes së supozuar ishte e paqartë, përfshirë edhe nëse Trump do të kërkonte kontrollin e territorit pranë bazave ushtarake amerikane, siç sugjeruan disa raportime.
“Nuk e di se çfarë ka në marrëveshje, apo në vetë marrëveshjen, për vendin tim”, tha Nielsen. /Telegrafi/