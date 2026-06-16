Grammy prezanton pesë kategori të reja dhe ndryshon rregullat për zgjedhjen e artistit më të mirë të ri
Akademia e Regjistrimeve ka njoftuar ndryshime të rëndësishme në rregullat e Çmimeve Grammy 2026, duke përfshirë futjen e pesë kategorive të reja dhe ndryshime në njërën nga më të rëndësishmet - kategorinë e Artistit më të Mirë të Ri.
Siç është njoftuar, është prezantuar një kategori e re për performancën më të mirë të muzikës pop aziatike, e cila përfshin zhanre të tilla si K-pop, J-pop dhe C-pop, dhe çmimi do t'i jepet artistit.
U prezantua edhe një kategori për performancën më të mirë vokale tradicionale pop, e destinuar për artistët, muzika e të cilëve, siç u tha, "nuk mund të përshtatet plotësisht në format bashkëkohore të muzikës pop".
Kategoria e re për Këngën më të Mirë Latine do t'u jepet autorëve për veprat e tyre mbi këngë që janë kryesisht në gjuhën spanjolle.
Ndryshimet përfshinë edhe kategoritë R&B dhe folk. Në segmentin R&B, u prezantua një çmim i ri për Bashkëpunimin më të Mirë R&B ose Performancën më të Mirë në Grup/Due, ndërsa kategoria ekzistuese solo u ripërcaktua si Performanca më e Mirë Solo R&B.
Foto: Recording Academy
Ndryshime të ngjashme ndodhën edhe në kategorinë folk, ku çmimi për albumin më të mirë folk u riemërua në albumi më i mirë folk bashkëkohor, ndërsa u prezantua një kategori e re për albumin më të mirë folk tradicional.
Përveç futjes së kategorive të reja, kanë ndryshuar edhe rregullat në lidhje me kategorinë për artistin më të mirë të ri. Tani artistët do të jenë në gjendje të konkurrojnë në atë kategori deri në katër herë, në vend të tre herëve të mëparshme, në mënyrë që të pasqyrojnë më mirë kohën që shpesh i duhet një artisti për të depërtuar në skenën muzikore.
Gjithashtu u tha se nuk ka një numër maksimal të përcaktuar në mënyrë strikte të publikimeve të mëparshme, por një komision i posaçëm vlerëson nëse interpretuesi ka arritur tashmë ndikim të rëndësishëm në industrinë e muzikës. Artistët që janë nominuar më parë për një Çmim Grammy nuk do të jenë në gjendje të konkurrojnë në këtë kategori.
Akademia e Regjistrimeve njoftoi gjithashtu se disa anëtarë do të kenë të drejtë të votojnë në një numër më të madh kategorish në të ardhmen.
"Viti 2027 do të jetë një vit i jashtëzakonshëm për Çmimet Grammy dhe do të pasqyrojë rritjen e jashtëzakonshme që po shohim në muzikë", tha Drejtori Ekzekutiv i Akademisë së Regjistrimeve, Harvey Mason Jr. Ai shtoi se ndryshimet në anëtarët e akademisë pasqyrojnë gjerësinë e industrisë së muzikës së sotme dhe zhanret dhe autorët e ndryshëm që e formësojnë atë. /Telegrafi/