"Google Street View" kthehet në Maqedoni me përditësim të gjerë të imazheve në të gjithë vendin
"Google Street View" po kthehet në Maqedoni për një rifreskim të madh të imazheve të Street View me mbulim më të gjerë në të gjithë vendin, duke sjellë pamje të reja panoramike në Google Maps. Nga sheshet e gjalla të qyteteve dhe rrugët historike të Shkupit deri te brigjet e qeta të Liqenit të Ohrit dhe rrugët malore që lidhin qytetet në të gjithë vendin, Street View do të kapë përsëri peizazhin në zhvillim të Maqedonisë dhe do ta bëjë atë më të arritshëm për njerëzit kudo.
Përditësimi i rregullt i imazheve të Street View ndihmon në sigurimin që Google Maps të vazhdojë t'i pasqyrojë këto ndryshime me saktësi, rëndësi dhe detaje më të mëdha.
Ky përditësim i fundit përfshinë afërsisht 13.000 kilometra në të gjithë vendin, duke përfshirë Shkupin, Ohrin, Manastirin, Kumanovën, Prilepin, Tetovën, Shtipin, Velesin, Strugën, Strumicën dhe qytete të tjera. Imazhet e përditësuara do ta bëjnë Google Maps edhe më të dobishëm për banorët, bizneset dhe vizitorët që mbështeten në të çdo ditë për të lundruar, për të planifikuar udhëtime dhe për të zbuluar vende të reja.
Google është i përkushtuar për të mbrojtur privatësinë e përdoruesve. Përpara publikimit të imazheve të mbledhura, përdoret teknologji e përparuar për të turbulluar automatikisht fytyrat dhe targat. Street View përfshin një funksion për të kërkuar që imazhe të caktuara (si fytyra, automjete, shtëpi etj.) të turbullohen duke klikuar opsionin "Raporto një problem" që ndodhet në këndin e poshtëm të djathtë të imazheve të publikuara në Google Maps. Më shumë informacion rreth Politikës së Privatësisë së Google mund të gjendet në: https://policies.google.com/privacy.