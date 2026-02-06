Google rikthen funksionin e rëndësishëm në Messages
Google po përgatitet të rikthejë një funksion të rëndësishëm në aplikacionin Google Messages, i cili ishte hequr më herët dhe kishte shkaktuar pakënaqësi te një pjesë e përdoruesve.
Bëhet fjalë për opsionin e historikut të ndryshimeve të mesazheve (Edit History), i cili lejonte shikimin e versioneve të mëparshme të një mesazhi të redaktuar.
Ky funksion ishte veçanërisht i dobishëm për transparencë në komunikim, por u hoq në një nga përditësimet e fundit të aplikacionit.
Sipas informacioneve të zbuluara përmes analizës së kodit të versionit më të ri të aplikacionit, Google ka nisur punën për ta rikthyer këtë opsion.
Me përditësimin e ardhshëm, përdoruesit do të mund të shohin të gjitha ndryshimet e bëra në një mesazh përmes seksionit “Info”, ku do të paraqitet teksti origjinal, redaktimet pasuese dhe koha kur janë kryer ato.
Ky hap pritet të rrisë besueshmërinë dhe qartësinë në komunikimin përmes mesazheve RCS, duke parandaluar ndryshimet pa gjurmë të përmbajtjes origjinale.
Funksioni ndodhet aktualisht në fazë testimi dhe pritet fillimisht të jetë i disponueshëm për përdoruesit e versionit beta, ndërsa më pas edhe për publikun e gjerë. /Telegrafi/