Google Maps shton itinerarin e automjeteve elektrike në Android Auto
Google ka njoftuar se po sjell funksionet e karikimit të automjeteve elektrike të mundësuara nga inteligjenca artificiale të Google Maps në mbi 350 modele makinash që mbështesin Android Auto.
Kjo i lejon Google Maps të rekomandojë se kur dhe ku të karikohet bazuar në modelin dhe nivelin e baterisë së automjetit tuaj elektrik, "duke zvogëluar ankthin dhe nevojën për të kombinuar aplikacione të shumta", thotë kompania.
Ju mund të shtoni automjetin tuaj elektrik specifik në Google Maps, dhe pasi ta keni bërë këtë, kur të vendosni një destinacion në makinë, mund të shihni përdorimin e pritur të baterisë.
Nëse shtoni edhe nivelin tuaj aktual të karikimit, mund të shihni ndalesat e rekomanduara të karikimit, nivelin e vlerësuar të baterisë kur arrini dhe një ETA të përditësuar bazuar në kohën e karikimit.
Google përdor inteligjencën artificiale, modele të përparuara të energjisë që analizojnë detajet e makinës si pesha dhe madhësia e baterisë, dhe informacionin në kohë reale të Maps në lidhje me trafikun, lartësinë e rrugës dhe motin, për të ofruar këtë funksionalitet.
Planifikimi inteligjent i udhëtimit do të vijë së shpejti në "shumicën e automjeteve elektrike amerikane", sipas Google.
Për të parë nëse automjeti juaj elektrik është i pajtueshëm me lansimin e parë, kontrolloni këtu. Google premton se më shumë se 15 marka makinash në SHBA tashmë mbështeten, dhe më shumë do të vijnë së shpejti. /Telegrafi/
