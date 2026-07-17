Goditja e dytë brenda pak muajsh për Giorgia Melonin
Në Dhomën e Deputetëve (Camera dei Deputati) në Romë, kryeministrja italiane dështoi me një amendament të rëndësishëm — ndonëse për pak.
Kundër propozimit të partisë së Giorgia Melonit në pushtet, Fratelli d'Italia (Vëllezërit e Italisë), votuan 188 deputetë, ndërsa 187 ishin pro.
Kryetarja e Fratellit prej kohësh lufton për një reformë rrënjësore të ligjit zgjedhor.
Ajo kërkon që kryeministri të zgjidhet drejtpërdrejt në të ardhmen dhe që partia me më shumë vota të marrë një bonus shumice në ndarjen e mandateve.
Meloni argumenton se Italia ka nevojë për qëndrueshmëri.
Por amendamenti kësaj here kishte të bënte vetëm me një pikë: që në zgjedhjet parlamentare të bëhej e mundur t'i avancosh kandidatë të veçantë të listës së partisë përmes të ashtuquajturave vota preferenciale.
Pikërisht këtu Meloni dështoi në votimin e fshehtë.
Nga opozita e majtë erdhën menjëherë kërkesa për dorëheqjen e saj dhe zgjedhje të reja.
Disfata është delikate për Melonin, sepse partnerët e saj të koalicionit, Forza Italia dhe Lega, kishin premtuar mbështetje.
Në letër koalicioni ka një shumicë të rehatshme në parlament.
Prandaj kundër duhet të kenë votuar edhe deputetë të kampit të vet. Vetë Meloni e priti goditjen.
Por, mendohet se kryeministrja e djathtë do ta ndjekë synimin e saj edhe pas disfatës.
Nga partneri i koalicionit, Forza Italia, vjen sërish mbështetje — të paktën me fjalë.
"Është vendimtare ta çojmë përpara këtë ligj që garanton qëndrueshmëri", tha kreu i grupit parlamentar, Enrico Costa, për gazetën "Corriere della Sera".
Njëkohësisht ai përjashtoi mundësinë që kjo goditje të shkaktojë një krizë politike më të gjerë.
Sipas të gjitha gjasave, Italia do të shkojë në zgjedhje vitin e ardhshëm.
Në sondazhe, kryeministrja me partinë e saj prin prej kohësh me qëndrueshmëri para të gjitha forcave të tjera.
Referendumi i humbur në pranverë
Me koalicionin e saj prej tri partish të djathta e konservatore, Meloni qeveris që nga vjeshta e vitit 2022.
Nëse reziston deri pas pushimeve verore — çka konsiderohet e mundshme — në fillim të shtatorit do të bëhet kryeministrja me mandatin më të gjatë pa ndërprerje në historinë e Italisë.
Megjithatë, votimi i humbur në parlament është për Melonin tashmë goditja e dytë brenda pak muajsh.
Në pranverë ajo dështoi me planet për një reformë rrënjësore të drejtësisë.
Në një referendum, italianët e kundërshtuan atë me shumicë të qartë. /DW/