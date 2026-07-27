God of War Laufey do të vijë në PlayStation 5 në shkurt
Vazhdimi i radhës i madh i ekskluzivitetit "God of War", ku do të luajë gruaja e Kratos, Laufey, do të dalë më 16 shkurt të vitit të ardhshëm.
Siç u konfirmua gjatë një paneli në San Diego Comic-Con dhe në profilet e rrjeteve sociale të PlayStation, jemi më pak se një vit larg nga luajtja e God of War Laufey, e cila përqendrohet te Laufey ndërsa ajo udhëton nëpër jetën e përtejme të perëndive pas vdekjes së saj në God of War Ragnarok.
Në vend që të luajnë si protagonisti kryesor i serisë, lojtarët do të jenë në gjendje të përjetojnë aftësitë luftarake të Laufey, të cilat janë aluduar vetëm në lojërat e mëparshme.
Njoftimi për datën e publikimit vjen rreth një muaj pasi një pamje paraprake e shkurtër e lojës tregoi Laufey, e njohur edhe si Faye, duke shkatërruar armiqtë dhe duke përdorur aftësi magjike ndërsa luftonte me perëndi dhe krijesa të papara më parë në seri.
Gjatë San Diego Comic-Con, Santa Monica Studio konfirmoi gjithashtu se ky vazhdim, në të cilin Faye do të luajë rolin kryesor, do të pasohet nga një tjetër lojë në serinë "God of War" me protagonist Kratos. /Telegrafi/